Не встигли у виробника вантажних автомобілів Iveco висохнути чорнила на угоді з Ford Trucks про спільну розробку нової кабіни, як за кілька днів підписано угоду про розширення співпраці з Hyundai щодо нових силових агрегатів.

В очікуванні кабін-близнюків

З приводу кабіни питання актуальне і нагальне, оскільки більшості нині доступних на ринку кабін вантажівок лишилося існувати кілька років. Їх просто знімуть з виробництва через те, що у 2027-2029 роках набудуть чинності нові правила з вимогами запровадити кращу "пряму та довколишню видимість".

Нова норма означає, що водієві доведеться нижче сидіти в кабіні з великим панорамним склінням та гарним оглядом.

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Водій повинен візуально бачити усіх учасників дорожнього руху, в т.ч. пішоходів і велосипедистів, незалежно від показів моніторів та дзеркал.

Розробка абсолютно нових кабін — це дорогий процес, що вимагає багатьох років роботи та випробувань. Однак два провідні світові автовиробники, що представляють абсолютно різні концерни, сподіваються швидше впоратися з розробкою кабіни однієї конфігурації, форми та ергономіки для обох брендів.

Експерти вже прогнозують, що наступне покоління сьогоднішніх Ford F-Max і Iveco S-Way може виявитися близнюками. Фото: Iveco

Для прискорень в "зеленому" сегменті

Підписаний цими днями протокол про наміри у тіснішій співпраці в галузі нових систем приводу між Iveco та Hyundai має надати прискорення новим рішеннями в сегменти машин з живленням від електрики або водню.

Iveco і Hyundai вже деякий час співпрацюють на цю тему. Корейська компанія постачала компоненти для водневої версії Iveco Daily. Крім того, незабаром Iveco випустить нову, меншу модель з електроприводом, шасі якої буде взято від Hyundai.

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Ймовірно, мова йде про електромобілі з повною масою від 2,5 до 3,5 т. Це вказує на те, що нова модель в номенклатурній лінійці Iveco буде розміщена в новій розмірній групі нижче Daily, як менша та легша.

Раніше відома в Європі як H100 отримала електропривід нового покоління і запас ходу приблизно 200-250 кілометрів. Тепер платформа нової версії Hyundai Porter EV може з'явитися з логотипом Iveco. Фото: Hyundai

Є у цій співпраці й інші плюси. Hyundai запропонував важкі моделі південнокорейського виробництва. На базі магістральної Hyundai Xcient створено важку водневу вантажівку, яка вже кілька років тестується в Європі, зокрема в Німеччині та Швейцарії.

Hyundai Xcient з водневим приводом, який також може з'явитися з логотипом Iveco. Фото: Hyundai

Така інтеграція в продуктову лінійку італійського виробника Iveco дозволить поліпшити просування як корейських технологій, так і її екологічних інноваційних платформ, що є одним із пунктів бізнес-проєкту Hyundai в умовах переходу на екологічні чисті машини.