Не успели у производителя грузовых автомобилей Iveco высохнуть чернила на соглашении с Ford Trucks о совместной разработке новой кабины, как через несколько дней подписано соглашение о расширении сотрудничества с Hyundai по новым силовым агрегатам.

В ожидании кабин-близнецов

По поводу кабины вопрос актуальный и насущный, поскольку большинству ныне доступных на рынке кабин грузовиков осталось существовать несколько лет. Их просто снимут с производства из-за того, что в 2027-2029 годах вступят в силу новые правила с требованиями ввести лучшую "прямую и окружающую видимость".

Новая норма означает, что водителю придется ниже сидеть в кабине с большим панорамным остеклением и хорошим обзором.

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Водитель должен визуально видеть всех участников дорожного движения, в т.ч. пешеходов и велосипедистов, независимо от показаний мониторов и зеркал.

Разработка абсолютно новых кабин - это дорогостоящий процесс, требующий многих лет работы и испытаний. Однако два ведущих мировых автопроизводителя, представляющие совершенно разные концерны, надеются быстрее справиться с разработкой кабины одной конфигурации, формы и эргономики для обоих брендов.

Эксперты уже прогнозируют, что следующее поколение сегодняшних Ford F-Max и Iveco S-Way может оказаться близнецами. Фото: Iveco

Для ускорений в "зеленом" сегменте

Подписанный на днях протокол о намерениях в тесном сотрудничестве в области новых систем привода между Iveco и Hyundai должен придать ускорение новым решениям в сегменте машин с питанием от электричества или водородом.

Iveco и Hyundai уже некоторое время сотрудничают на эту тему. Корейская компания поставляла компоненты для водородной версии Iveco Daily. Кроме того, вскоре Iveco выпустит новую, меньшую модель с электроприводом, шасси которой будет взято от Hyundai.

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Вероятно, речь идет об электромобилях с полной массой от 2,5 до 3,5 т. Это указывает на то, что новая модель в номенклатурной линейке Iveco будет размещена в новой размерной группе ниже Daily, как меньшая и легкая.

Ранее известная в Европе H100 получила электропривод нового поколения и запас хода примерно 200-250 километров. Теперь платформа новой версии Hyundai Porter EV может появиться с логотипом Iveco. Фото: Hyundai

Есть у этого сотрудничества и другие плюсы. Hyundai предложил тяжелые модели южнокорейского производства. На базе магистральной Hyundai Xcient создан тяжелый водородный грузовик, который уже несколько лет тестируется в Европе, в частности в Германии и Швейцарии.

Hyundai Xcient с водородным приводом, который также может появиться с логотипом Iveco. Фото: Hyundai

Такая интеграция в продуктовую линейку итальянского производителя Iveco позволит улучшить продвижение как корейских технологий, так и ее экологических инновационных платформ, что является одним из пунктов бизнес-проекта Hyundai в условиях перехода на экологические чистые машины.