В новом отчете Аналитического центра Roland Berger, который опубликовала Коалиции чистых грузов, сообщается, что для финансирования перехода на электрические грузовые транспортные средства понадобится 1000 миллиардов долларов, то есть 1 триллион долларов. И это без стоимости аккумуляторного транспорта.

Глобальный бюджет в основном направлен на инфраструктуру, которую следует развивать активнее. Выводы экспертов Roland Berger прежде всего касаются коммерческих перевозок и энергетической инфраструктуры.

Коалиция чистых грузов, объединяющая ассоциации перевозчиков, грузоотправителей, производителей транспортных средств с этим соглашается и уже развернула широкое обсуждение аналитического трактата.

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Ожидается, что индустрия грузовиков инвестирует почти 620 миллиардов долларов только в зарядные станции для грузовиков. Коммунальная поддержка достигнет не менее 370 миллиардов долларов.

"Тяжелые электромобили имеют более интенсивные потребности в зарядке, и они потребуют в три раза больше инвестиций в инфраструктуру на транспортное средство, чем средние легковые электромобили", – подчеркивается в исследовании.

Инфраструктура предусматривает строительство не только сети зарядных станций для грузовиков, но и обустройство соответствующей зоны комфорта для отдыха водителей, где в период зарядки аккумуляторов машины можно поесть, принять душ. Фото: Daimler Trucks North America

Авторы уточняют, что пакет в $1000 миллиардов не учитывает приобретение электромобилей, стоимость которых вдвое или даже втрое больше по сравнению с дизельными. Если классический дизельный грузовик сегодня стоит 180 000 долларов, то за электрический грузовик придется отдать 400 000 долларов.

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Анализ Roland Berger вызвал положительную реакцию в кругу производителей, перевозчиков, логистических служб. Присоединились к обсуждению не только представители грузового сектора автоперевозок, но и пассажирского.

"Заставлять транспортный сектор переходить на электрические грузовики, не учитывая всего, что связано с этим, не имеет смысла. Это исследование является тревожным звоночком и должно изменить разговор. Автобусная промышленность США имеет сильный потенциал. экологический рекорд, уборка автомобилей с дорог и уменьшение пробок. Мы будем продолжать поддерживать климатические инициативы, но они должны быть основаны на реальности, а реальность такова: инфраструктуре зарядки нужно пройти долгий путь, прежде чем переход на электромобили будет успешным", – рассказывает руководитель Американской автобусной ассоциации Питер Пантузо.

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"Мы столкнулись с недофинансированным мандатом на 1 триллион долларов, который имеет огромные последствия для американского потребителя. Вы не преодолеете препятствия, игнорируя их, и это исследование показывает высокие инвестиционные затраты, необходимые для электрификации индустрии коммерческих автомобилей", – соглашается с выводами экспертов глава American Trucking Associations Крис Спир.