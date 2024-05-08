Долгожданный электрический грузовик Tesla Semi попадет в автопарки еще двух крупных клиентов.

Речь о полномасштабном развернутом производстве электрических магистральных тягачей пока не идет. Но грузовых электрических машин с символикой некоторых компаний все-таки добавится.

Напомним, что в конце апреля Tesla снова пересмотрела и обновила график выпуска полностью электрического магистрального тягача Tesla Semi. На этот раз начало серийного производства следует ожидать "в конце 2025 года".

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Многострадальная Semi впервые была продемонстрирована в 2017 году с анонсированной датой производства в 2019 году. С тех пор по крайней мере четыре раза пуск конвейера с электрической Tesla Class 8 переносился.

Автомобиль в количестве десятка-полутора единиц был выпущен ограниченной партией только для внутреннего использования и эксплуатации у производителя напитков Pepsico. Но недавно электромобиль появился в парках нескольких других перевозчиков.

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В частности, зафиксированы фуры с корпоративной раскраской гиганта дистрибуции продуктов питания Sysco. На глаза попалась Tesla Semi, мчащаяся с трейлером Walmart. Известно, что эта компания является едва ли не крупнейшим заказчиком Semi. В портфеле заявок производителя уже лежит контракт от нее на не менее 130 электрических грузовиков.

Правда, Walmart и наиболее нетерпеливые клиенты получат новые машины ТеѕІа Semi через год-полтора. Более широкие поставки клиентам производитель планирует начать в 2026 году.