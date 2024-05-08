Довгоочікувана електрична вантажівка Tesla Semi потрапить до автопарків ще двох великих клієнтів.

Мова про повномасштабне розгорнуте виробництво електричних магістральних тягачів поки що не йде. Але вантажних електричних машин з символікою деяких компаній все-таки додасться.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Tesla знову переглянула і оновила графік випуску повністю електричного магістрального тягача Tesla Semi. Цього разу початок серійного виробництва слід очікувати "наприкінці 2025 року".

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Багатостраждальна Semi вперше була продемонстрована у 2017 році з анонсованою датою виробництво у 2019 році. З того часу принаймні чотири рази пуск конвеєра з електричною Tesla Class 8 переносився.

Автомобіль в кількості десятка-півтора одиниць був випущений обмеженою партією лише для внутрішнього використання та експлуатації у виробника напоїв Pepsico. Але нещодавно електромобіль з’явився у парках кількох інших перевізників.

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Зокрема, зафіксовані фури з корпоративною розмальовкою гіганта дистрибуції продуктів харчування Sysco. На очі потрапила Tеsla Semi, що мчить з трейлером Walmart. Відомо, що ця компанія є чи не найбільшим замовником Semi. В портфелі заявок виробника вже лежить контракт від них на щонайменше 130 електричних вантажівок.

Щоправда, Walmart та найбільш нетерплячі клієнти отримають нові машини Tеsla Semi через рік-півтора. Ширші поставки клієнтам виробник планує розпочати у 2026 році.