Випуск Tesla Semi знову переносять, але Ілон Маск щось придумає

Статистика болісна, оскільки такої кількості затримок та перенесення серійного випуску не знала будь-яка інша програма автомобілів Tesla. На презентації електричної вантажівки у 2017 році генеральний директор Ілон Маск заявив, що автомобіль піде у виробництво в 2019 році.

Як пише electrek.co, цього не сталося ні тоді, ні пізніше. Деяке зрушення з’явилося під фініш 2022 року, коли Tesla ніби представила "серійну версію" Semi та передала перші кілька одиниць PepsiCo, першому "клієнту-партнеру". Однак далі процес з місця не зрушив.

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За понад 3 роки з часу тієї презентації електрична вантажівка так і не дійшла до масового виробництва. Натомість Tesla запустила лише дуже низькі обсяги пілотного виробництва на заводі в Неваді та поставила клієнтам кілька десятків вантажівок у рамках тестових програм.

Була надія на 2025 рік, оскільки Tesla пообіцяла, що цього року нарешті Tesla Semi стартуватиме в серійному виробництві. Планувалося запустити конвеєр та довести випуск до 50 000 вантажівок на рік.

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Однак з того плану вийшов пшик: у Tesla Semi чергова затримка. Велика транспортна компанія Ryder та ранній клієнт-партнер у програмі Tesla отримала неприємне сповіщення про затримку та значне подорожчання.

І хоча постійні затримки з отримання замовленого дратують, сталося драматичніше – кардинальні зміни в економіці продукту. Через цю обставину компанія Ryder змушена зменшити кількість транспортних засобів з 42 до 18, заявляючи, що це дозволить зберегти зобов’язання купівлі у розмірі 7,5 мільйона доларів.

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Тут взагалі випливає цікава історія з ціноутворенням. Коли вперше представили Tesla Semi у 2017 році, автовиробник назвав ціни в 150 000 доларів за 300-мильну вантажівку та 180 000 доларів за 500-мильну версію. Однак Tesla не оновлювала ціни під час запуску згаданої вище "серійної версії" вантажівки наприкінці 2022 року. Були припущення про підвищення цін, але виробник ніколи їх не підтверджував.

Нові магістральні тягачі класу 8 з дизельним двигуном сьогодні в США коштують від 150 000 до 220 000 доларів. Таким чином поєднання розумної закупівельної ціни та низьких експлуатаційних витрат завдяки нижчим тарифам на електрику, ніж на дизельне паливо, зробило Tesla Semi потенційно революційним продуктом для зниження загальних витрат на експлуатацію у вантажних перевезеннях, одночасно зменшуючи викиди.

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Якщо раніше виділену суму у розмірі 7,5 мільйона доларів поділити на передбачені для закупівлі 42 вантажівки, то це приблизно виходило 180 000 доларів на вантажівку 500-мильного пробігу. Тепер, маючи лише 18 вантажівок, це вказує на ціну 415 000 доларів за вантажівку Tesla Semi.

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Буде так чи ні, достеменно невідомо, але власники Ryder прогнозують, що 500-мильна Tesla Semi коштуватиме від 350 000 до 400 000 доларів. Якщо так станеться насправді, то Tesla Semi вже не буде "революційним продуктом, який змінить індустрію вантажних перевезень".

Була б більш виправдана ціна в межах 250 000-300 000 доларів США, хоча й це для транспортного бізнесу важкувато.