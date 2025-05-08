Появится ли когда-нибудь Tesla Roadster

Прототип Tesla Roadster следующего поколения впервые представили в 2017 году, а его производство должно было начаться в 2020 году, но с тех пор его выпуск ежегодно откладывался, вспоминает Electrek.

Он должен был обеспечить запас хода 620 миль (1000 км) и разгоняться от 0 до 60 миль/ч за 1,9 секунды.

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Многие люди внесли депозиты от 50 000 до 250 000 долларов, чтобы зарезервировать автомобиль, который должен был появиться на рынке 5 лет назад.

Официальные сроки от Tesla на данный момент довольно призрачные, – последний официальный датируется июлем 2024 года, когда генеральный директор Илон Маск пообещал выпустить Roadster “в следующем году”.

"Относительно родстера, мы завершили большую часть инженерных работ. И я думаю, что есть еще некоторые обновления, которые мы хотим внести, но мы ожидаем, что в следующем году родстер будет запущен в производство. Это будет нечто особенное".

Он сказал, что Tesla завершила "большую часть инженерных работ", но ранее говорил, что инженерные работы будут завершены в 2021 году. На дворе уже 2025-й, но и упоминания о серийном выпуске нет.

Руководство Tesla с тех пор практически молчит о новом родстере. Но в прошлом месяце в финансовых результатах Tesla было одно небольшое обновление по родстеру.

Автопроизводитель ведет таблицу всех своих произведенных автомобилей, а статус родстера был обновлен с "в разработке" до "разработка дизайна" в таблице:

Непонятно, или это прогресс, или Tesla просто перефразирует. В любом случае, это не "конструкция", что делает маловероятным запуск родстера в производство в этом году.