Результат передбачуваний: через запарковані авто пожежна не поміщається.

Активісти руху "Зупини Лося" разом з мешканцями столичного комплексу взяли участь у експерименті. Авто МЧС спробувало проїхати дворами новобудови. Звісна річ, ці двори були запарковані дуже щільно, і велике авто пожежників проїхати не могло. На деяких авто була записка з номером телефону власника, але поки він вийшов, квартира могла згоріти.

Автовласники, які загороджують територію, знають про цю проблему, але винними роблять інших. А пройти 10 хвилин від стоянки не хочуть.

Дивіться відео про порушників паркування у дворах:

Нагадаємо, що британці здають свої паркомісця в оренду й непогано заробляють.