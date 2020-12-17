Онлайн-сервіс YourParkingSpace дозволяє користувачам здавати та орендувати під'їздну доріжку біля будинку для паркування автомобіля.

Для одних це додаткове джерело прибутків, для інших – можливість залишати машину поближче до свого житла чи роботи.

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Британський сервіс YourParkingSpace дозволяє людям здавати в оренду свої під’їзні шляхи та місця для паркування погодинно, поденно, потижнево чи помісячно. На сайті розміщено понад 250 тисяч оголошень з паркувальними місцями, відміченими на мапі. Спеціально позначені на мапі близько чотирьох тисяч місць для паркування з можливістю зарядити електрокар.

Вартість варіюється, але деякі популярні місця в Лондоні та навколо нього стягують лише 2 фунти стерлінгів на годину, тоді як інші коштують 15 фунтів стерлінгів або більше. Це може скластися, особливо якщо ви живете в популярному районі з високим попитом на паркування.

Незважаючи на обмеження в пересуванні, через COVID-19, цього року сервіс допоміг орендодавцям заробити 21 мільйон фунтів стерлінгів.