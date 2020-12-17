Онлайн-сервис YourParkingSpace позволяет пользователям сдавать и арендовать подъездную дорожку возле дома для парковки автомобиля.

Для одних это дополнительный источник прибылей, для других – возможность оставлять машину поближе к своему жилью или работе.

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Британский сервис YourParkingSpace позволяет людям сдавать в аренду свои подъездные пути и места для парковки почасово, поденно, понедельно или помесячно. На сайте размещено более 250 тысяч объявлений с парковочными местами, отмеченными на карте. Специально обозначены на карте около четырех тысяч мест для парковки с возможностью зарядить электрокар.

Стоимость варьируется, но некоторые популярные места в Лондоне и вокруг него взимают только 2 фунта стерлингов в час, в то время как другие стоят 15 фунтов стерлингов или больше. Это может сложиться, особенно если вы живете в популярном районе с высоким спросом на парковку.

Несмотря на ограничения в передвижении, через COVID-19, в этом году сервис помог арендодателям заработать 21 миллион фунтов стерлингов.