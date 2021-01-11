Результат предсказуем: из-за припаркованных машин пожарный автомобиль не помещается.

Активисты движения “Останови Лося” вместе с жителями столичного комплекса приняли участие в эксперименте. Авто МЧС попыталось проехать по дворам новостройки. Конечно, эти дворы были запаркованы очень плотно, и большое авто пожарных проехать не могло. На некоторых авто была записка с номером телефона владельца, но пока он вышел, квартира могла сгореть.

Автовладельцы, которые загораживают территорию, знают об этой проблеме, но виноватыми делают других. А пройти 10 минут от стоянки не хотят.

Смотрите видео о нарушителях парковки во дворах:

Напомним, что британцы сдают свои паркоместа в аренду и неплохо зарабатывают.