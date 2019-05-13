Активісти руху "ЗупиниЛося" вислухали сотні причин, чому водії їздять зустрічною смугою.

Ремонт Шулявського мосту триває вже 1,5 місяці. Цілком вдосталь часу, щоб автомобілістам прорахувати свої маршрути і уникати заторів. Міська влада, заради розвантаження руху, навіть зробила виїзд ліворуч з ТРЦ через зустрічку, у спеціально відведеній зоні. Але деякі лосі не хочуть поважати ПДР та оточуючих. І нахабно пруть зустрічкою, як з ТРЦ, так і від Індустріального мосту. Цього разу майже всі вони отримали наліпки "ЗупиниЛося", а деякі – ще й протоколи від копів.

Дивіться відео (увага! 18+. В відео присутня ненормативна лексика):

Нагадаємо, що поліція збільшила кількість радарів на дорогах.