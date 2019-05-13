Активисты движения "ЗупиниЛося" выслушали сотни причин, почему водители ездят по встречной полосе.

Ремонт Шулявского моста продолжается уже 1,5 месяца. Вполне достаточно времени, чтобы автомобилистам просчитать свои маршруты и избегать пробок. Городская власть ради разгрузки движения даже сделала выезд налево из ТРЦ через встречку, в специально отведенной зоне. Но некоторые лоси не хотят уважать ПДД и окружающих. И нагло прут по встречке, как из ТРЦ, так и от Индустриального моста. В этот раз почти все они получили наклейки "ЗупиниЛося", а некоторые – еще и протоколы от копов.

Смотрите видео (внимание! 18+. В видео присутствует ненормативная лексика):

Напомним, что полиция увеличила количество радаров на дорогах.