Якщо привезти цю машину зі США, дворічна машина обійдеться дуже недорого – у 19-20 тисяч доларів. В той час як Toyota Camry буде значно дорожчою.

Chevrolet Impala з'явилась в модельній гамі американського виробника ще у 1957 році. Однак 2020 року її виробництво завершили – все через спад попиту на великі седани.

Втім, українці ще можуть купити цей седан, який конкурує з Toyota Camry чи Avalon. Під капотом Chevrolet Impala – бензиновий 3,6-літровий двигун з прямим впорскуванням, що з'явився в 2012 році. Двигун потужністю 308 к.с. дозволяє розганяти машину до 100 км/год за 6,7 секунд. А особливих проблем з експлутацією цього двигуна нема.

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Chevrolet Impala не такий комфортний, як "Тойота", а підвіска видає дивні звуки. Водночас місця в салоні набагато більше, та й виглядає він непогано. Цікава деталь – під екраном мультимедіа є лючок, в який можна покласти телефон.

Дивіться відео про Chevrolet Impala: