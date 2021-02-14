Если привезти эту машину из США, двухлетняя машина обойдется очень недорого – в 19-20 тысяч долларов. В то время как Toyota Camry будет значительно дороже.

Chevrolet Impala появилась в модельной гамме американского производителя еще в 1957 году. Однако в 2020 году ее производство завершили – все из-за спада спроса на крупные седаны.

Впрочем, украинцы еще могут купить этот седан, который конкурирует с Toyota Camry или Avalon. Под капотом Chevrolet Impala – бензиновый 3,6-литровый двигатель с прямым впрыском, появившийся в 2012 году. Двигатель мощностью 308 л. с. позволяет разгонять машину до 100 км/ч за 6,7 секунд. А особых проблем с эксплутацией этого двигателя нет.

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Chevrolet Impala не такой комфортный, как "Тойота", а подвеска издает странные звуки. В то же время места в салоне гораздо больше, да и выглядит он неплохо. Интересная деталь – под экраном мультимедиа есть лючок, в который можно положить телефон.

Смотрите видео о Chevrolet Impala: