Топливный эксперимент обнаружил интересные результаты.

Для сравнения взяли два автомобиля Toyota Camry в 70 кузове. Один – с двигателем 2,5 литра, другой – 3,5 литра. На этих двигателях установили газовое оборудование (ГБО), причем даже на 300-сильный 3,5-литровый с прямым комбинированным впрыском и 12 форсунками. После переработки часть форсунок работает с банзином, часть – на газу. Цель эксперимента – определить разницу в расходе горючего между этими модификациями автомобилей, а не проверить реальный их "аппетит".

Методика эксперимента следующая: эксперты канала SRT заправляют газовые баллоны и бензиновые баки вверх, выключают кондиционеры и едут одновременно один за другим на маршруте 200 км. Причем 100 км пути проходит по городу, а другие 100 км – по трассе. Поскольку автомобили едут одновременно, а водители меняются, то стиль и характер движения у машин одинаковый.

После этого пробега автомобили возвращают на ту же АЗС и заправляют баки вверх. Разница между этими показателями – это и есть разница между расходом горючего. Проводилось два заезда – для контроля расхода газа и безина.

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После подсчета расхода горючего на двух заездах получили следующие результаты:

Бензин:

2,5-литровая Toyota Camry потратила бензина 8,85 л / 100 км, на сумму 239 грн.

3,5-литровая Toyota Camry потратила бензина 9,58 л / 100 км, на сумму 258,5 грн

Газ:

2,5 литровая Toyota Camry потратила газа 11,7 л / 100 км, на сумму 157,7 грн

3,5 литра Toyota Camry потратила 2 литра бензина и 10,58 л газа на каждую сотню км, что в сумме составляет 196,13 грн.

Таким образом, разница между расходом бензина между двумя версиями Toyota Camry при одинаковых условиях передвижения незначительная, а вот из-за потребления и газа, и бензина на версии 3,5 литров расходы на топливо в комбинированном режиме в нем значительно больше, чем у соперницы лишь на пропан бутане.

Кроме того, смотрите в видео: секреты установки ГБО на двигатели с комбинированным впрыскиваний топлива:

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