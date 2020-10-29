Собственно, установка ГБО на дизельный двигатель уже не новинка, но ранее такая модернизация использовалась преимущественно в сегменте коммерческой техники. Теперь же газодизельную установку получил легковой Renault Fluence.

Полтавские мастера СТО “Автотранс” установили ГБО на Renault Fluence с популярным 1,5-литровым дизельным двигателем. Автомобиль получился еще более экономичным и тяговитым.

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Однако на дизельных двигателях установка ГБО не предусматривает полного отказа от использования дизеля. В цилиндры подается смесь воздуха, газа и дизельного топлива. В результате затраты дизеля сокращаются примерно на 40%. Учитывая относительно высокую стоимость газовой установки такое переоборудование актуально для техники с большим пробегом.

Но для частной эксплуатации очень приятным бонусом можно считать рост силовых характеристик двигателя и лучшую плавность его работы.