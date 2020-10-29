Власне, встановлення ГБО на дизельний двигун вже не новинка, але раніше така модернізація використовувалась переважно у сегменті комерційної техніки. Тепер же газодизельну установку отримав легковий Renault Fluence.

Полтавські майстри СТО “Автотранс” встановили ГБО на Renault Fluence з популярним 1,5-літровим дизельним двигуном. Автомобіль вийшов ще більш економічним та тяговитим.

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Проте на дизельних двигунах встановлення ГБО не передбачає повної відмови від використання дизелю. У циліндри подається суміш повітря, газу та дизельного пального. В результаті витрати дизелю скорочуються приблизно на 40%. Враховуючи відносну високу вартість газової установки, таке переобладнання актуальне для техніки з великим пробігами.

Але для приватної експлуатації дуже приємним бонусом можна вважати зростання силових характеристик двигуна і кращу плавність його роботи.