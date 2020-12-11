Паливний експеримент виявив цікаві результати.

Для порівняння взяли два автомобіля Toyota Camry в 70 кузові. Один – з двигуном 2,5 літри, інший – 3,5 літри. На цих двигунах встановили газове обладаня (ГБО), причому навіть на 300-сильний 3,5-літровий з прямим комбінованим впорскуванням і 12 форсунками. Після переробки частина форсунок працює з банзином, частина – на газу. Мета експерименту – визначити різницю в витраті пального між цими модифікаціями автомобілів, а не перевірити реальний їх "апетит".

Методика эксперименту наступна: експерти каналу SRT заправляють газові балони та бензинові баки до верху, вимикають кондиціонери та їдуть одночасно на один за одним на маршруті 200 км. Причому 100 км шляху проходить по місту, а інші 100 км – трасою. Оскільки автомобілі їдуть одночасно, а водії міняються, то стиль та характер руху у машин однаковий.

Після цього пробігу автомобілі повертають на ту ж АЗС та заправляють баки до верху. Різниця між цими показниками – це і є різниця між витратою пального. Проводилось два заїзди – для вимірювать витрат газу та безину.

Також цікаво: в Україні встановили ГБО на дизельний мотор

Після підрахунку витрати пального на двох заїздах отримали наступні результати:

Бензин:

2,5-літрова Toyota Camry витратила бензину 8,85 л / 100 км, на суму 239 грн.

3,5-літрова Toyota Camry витратила бензину 9,58 л / 100 км, на суму 258,5 грн

Газ:

2,5 літрова Toyota Camry витратила газу 11,7 л / 100 км, на суму 157,7 грн

3,5 літри Toyota Camry витратила 2 літри бензину та 10,58 л газу на кожну сотню км, що в сумі становить 196,13 грн.

Таким чином, різниця між витратою бензину між двома версіями Toyota Camry за однакових умов пересування незначна, а от через споживання і газу і бензину на версії 3,5 літрів витрати на пальне в комбінованому режимі в ньому значно більші, ніж у суперниці лише на пропан-бутані.

Окрім того, дивіться у відео: секрети встановлення ГБО на двигуни з комбінованим впорскуваням пального:

Нагадаємо, що більш економічною може виявититсь Toyota Camry Hybrid.