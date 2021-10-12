Дуже часто автомобілісти не бачать різниці між регіональними та територіальним Сервісними центрами МВС і за звичною називають їх МРЕО або ДАЇ.

Назви МРЕО або ДАЇ автомобілісти зі стажем використовують за звичкою. Насправді ці структури давно перейменовані. Роль МРЕО зараз виконують Сервісні центри МВС, які бувають регіональними та територіальним.

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У територіальний сервісний центр МВС громадяни звертаються – коли треба:

скласти іспит для отримання права керування транспортним засобом

обміняти чи відновити національне посвідчення водія

отримати міжнародне посвідчення водія

зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб

замовити довідку про несудимість

отримати інші довідки

У регіональний сервісний центр МВС – коли треба: