Очень часто автомобилисты не видят разницы между региональными и территориальными Сервисными центрами МВД и по привычке называют их МРЭО или ГАИ.

Названия МРЭО или ГАИ автомобилисты со стажем используют по привычке. На самом деле эти структуры давно переименованы. Роль МРЭО сейчас выполняют Сервисные центры МВД, которые бывают региональными и территориальным.

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В территориальный Сервисный центр МВД граждане обращаются – когда нужно:

сдать экзамен для получения права управления транспортным средством;

обменять или восстановить национальное водительское удостоверение;

получить международное водительское удостоверение;

зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство;

заказать справку о несудимости;

получить другие справки.

В региональный Сервисный центр МВД – когда нужно: