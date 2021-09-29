Записатись в електронну чергу Сервісного центру МВС можна заздалегідь через особистий кабінет водія або отримати талон черги безпосередньо в Сервісному центрі МВС.

Для онлайн-запису необхідно зайти на сайт Головного сервісного центру МВС. Обрати розділ “Запис в електронну чергу” та пройти ідентифікацію через сервіс ID.GOV.UA (це загальнодержавна електронна система ідентифікації особи, яка дає змогу використовувати всі можливі в Україні способи електронної ідентифікації). Після ідентифікації заходимо в сам функціонал, який:

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зберігає інформацію про всі наявні онлайн-реєстрації в черзі користувача;

дозволяє в пару кліків записатися на вільну дату та час для отримання послуги або скасувати свій запис за потреби;

автоматично відправляє сформований талон електронної черги на вказану електронну адресу;

має алгоритм розподілу громадян, які бажають отримати послугу з урахуванням дотримання карантинних заходів;

автоматично встановлює обмеження кількості записів на день — зокрема, записатися на обрану послугу можна тільки один раз на добу.

Сформований талон електронної черги необхідно показати адміністратору сервісного центру МВС для отримання послуги. Онлайн-запис є індивідуальним і не може бути переданий іншій особі. Невідповідність обраної послуги й даних, зазначених під час реєстрації в електронній черзі, реальним даним особи є підставою для скасування реєстрації в електронній черзі.