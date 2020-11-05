Протест євробляхерів закінчився черговою обіцянкою влади. Пообіцяли розглянути на комітеті законопроект №3704 і відмінити штрафи у 170 тис грн.

На сцену до протестувальників вийшла нардеп Ірина Верещук та розповіла про складнощі у вирішенні питань з доступним розмитненням вживаних автомобілів.

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Голова спільноти власників нерозмитнених авто закликав своїх однодумців розблокувати дороги та чекати результатів перемовин.

Нагадаємо, що головна вимога власників нерозмитнених авто – прийняття законопроекту №3704 який дозволяє доступне розмитнення.