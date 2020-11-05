Протест евробляхеров закончился очередным обещанием властей. Пообещали рассмотреть на комитете законопроект №3704 и отменить штрафы в 170 тыс. грн.

На сцену к протестующим вышла нардеп Ирина Верещук и рассказала о сложностях в решении вопросов с доступной растаможкой подержанных автомобилей.

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Глава сообщества владельцев нерастаможенных авто призвал своих единомышленников разблокировать дороги и ждать результатов переговоров.

Напомним, что главное требование владельцев нерастаможенных авто – принятие законопроекта №3704 который позволяет доступную растаможку автомобилей.