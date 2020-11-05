"Евробляхеры" перешли к решительным действиям – перекрывают дороги по всей стране: требуют доступной растаможки.

Похоже, терпение у владельцев авто на иностранной регистрации лопнуло. После нескольких дней протестов в центре Киева, который не дал результатов они прибегли к решительным действиям. Готовятся перекрывать дороги по всей стране.

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Главным требованием является принятие законопроекта №3704 о доступной растаможке авто.

Напомним, что сейчас растаможка подержанного автомобиля иногда достигает 250-650% от его стоимости. Такое положение вполне устраивает чиновников и вряд ли изменится в ближайшее время, хотя владельцы авто на еврономерах уже третий день бастуют за доступную растаможку.