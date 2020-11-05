"Євробляхери" перешли до рішучих дій – перекривають дороги по всій країні: вимагають доступного розмитнення.

Схоже, терпець у власників авто на іноземній реєстрації увірвався. Після кількох днів протестів у центрі Києва, який не дав результатів, вони вдались до рішучих дій. Готуються перекривати дороги по всій країні.

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Головною вимогою є прийняття законопроекту №3704 про доступне розмитнення авто.

Нагадаємо, що зараз розмитнення вживаного автомобіля іноді сягає 250-650% від його вартості. Таке положення цілком влаштовує чиновників і навряд чи зміниться найближчим часом, хоча власники авто на єврономерах вже третій день страйкують за доступне розмитнення.