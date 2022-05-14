У травні країні знадобиться близько 120 тис. тонн бензину та дизпалива - 254 тис. тонн. Про такі потреби говорять у міністерстві економіки України.

У Кабміні уточнили, що минулого року Україна імпортувала автомобільним, залізничним, морським та трубопровідним транспортом 9,6 млн. тонн пального, або 82% всього обсягу споживання палива.

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При цьому з початком выйни структура імпорту радикально змінилася, оскільки морські поставки заблоковані агресором, а через залізничний та трубопровідний транспорт більша частина пального постачалася з Росії та Білорусі.

Тепер доступним шляхом залишився автомобільний, який до війни забезпечував лише 3% постачання.

"Ми активно переорієнтуємо Україну на інші маршрути постачання. В результаті збільшили обсяги автоперевезення пального у травні порівняно з березнем у 15 разів, залізничні та річкові – у 5 разів", – обіцяє перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, цього збільшення поки що недостатньо, оскільки у травні очікується значно більше споживання.

Йде робота над ввезенням запасів для операторів ринку. Щодо дизеля, його потреба на травень становить 254 тис. тонн, - йдеться в повідомленні.

За словами Свириденко, цей обсяг вдасться забезпечити за рахунок максимальних обсягів імпорту, збільшивши пропускну спроможність автомобільних переходів та залізничне навантаження.

"Востаннє логістичні проблеми такого масштабу наша країна вирішувала у 1943-1944 роках. Працюємо над вузлами навантаження на залізниці; будуємо нестандартні логістичні маршрути через порти Чорного моря, Балтики та Адріатики", – наголосила Свириденко.

За її словами, Україна також отримала позитивні сигнали щодо технічних можливостей щодо збільшення перевалки пального через Польщу з 60 до 200 тис. тонн на місяць.

Свириденко підкреслила, що сьогодні сукупні залишки операторів показали мінімальне зростання, таким чином великі мережі АЗС змогли збільшити ліміти відпуску палива в одні руки.