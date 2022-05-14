В мае стране понадобится около 120 тыс. тонн бензина и дизтоплива – 254 тыс. тонн. О таких потребностях говорят в министерстве экономики Украины.

В Кабмине уточнили, что в прошлом году Украина импортировала автомобильным, железнодорожным, морским и трубопроводным транспортом 9,6 млн тонн топлива, или 82% всего объема потребления топлива.

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При этом с началом войны структура импорта радикально изменилась, поскольку морские поставки заблокированы агрессором, а через железнодорожный и трубопроводный транспорт большая часть топлива поставлялась из России и Белоруссии.

Теперь доступным путем остался автомобильный, который до войны обеспечивал только 3% снабжения.

"Мы активно переориентируем Украину на другие маршруты поставок. В результате увеличили объемы автоперевозки горючего в мае по сравнению с мартом в 15 раз, железнодорожные и речные – в 5 раз", – обещает первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, этого увеличения пока недостаточно, поскольку в мае ожидается увелечение потребления.

Идет работа над ввозом запасов для операторов рынка. Относительно дизеля его потребность на май составляет 254 тыс. тонн, – говорится в сообщении.

По словам Свириденко, этот объем удастся обеспечить за счет максимальных объемов импорта, увеличив пропускную способность автомобильных переходов и железнодорожную нагрузку.

"В последний раз логистические проблемы такого масштаба наша страна решала в 1943-1944 годах. Работаем над узлами погрузки на железной дороге; строим нестандартные логистические маршруты через порты Черного моря, Балтики и Адриатики", – подчеркнула Свириденко.

По ее словам, Украина также получила положительные сигналы по техническим возможностям по увеличению перевалки горючего через Польшу с 60 до 200 тыс. тонн в месяц.

Свириденко подчеркнула, что сегодня совокупные остатки операторов показали минимальный рост, таким образом, крупные сети АЗС смогли увеличить лимиты отпуска топлива в одни руки.