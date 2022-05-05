Чистий прибуток BMW у першому кварталі 2022 року виріс майже вчетверо завдяки включенню результатів китайського СП компанії.

Як повідомляється в прес-релізі BMW, її чистий прибуток у січні-березні становив 10,19 млрд євро проти 2,83 млрд євро за аналогічний період роком раніше.

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Тим часом прибуток до податкових та процентних виплат (EBIT) збільшився до 3,39 млрд євро порівняно з 3,02 млрд євро. Виторг BMW в минулому кварталі піднявся на 16%, до 31,14 млрд євро.

Раніше BMW повідомляла, що фінансові показники спільного підприємства із китайською Brilliance China Automotive Holdings Ltd. будуть повністю враховані у фінансовій звітності BMW після того, як остання збільшила частку у СП до 75% із 50%.

BMW відзначила, що значно наростила чистий прибуток завдяки результатам BMW Brilliance Automotive Ltd. Водночас, автомобільний підрозділ BMW у першому кварталі збільшив EBIT на 5,9% порівняно з минулим роком, до 2,37 млрд євро. Маржа показника становила 8,9%.

Компанія також підтвердила прогноз на поточний рік, що включає маржу EBIT автомобільного підрозділу у розмірі 7-9%. Котирування акцій BMW зростають на 1,8% у ході торгів у четвер. З початку року капіталізація автовиробника впала майже на 9% і зараз становить близько 52 млрд євро.