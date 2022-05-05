Чистая прибыль BMW в первом квартале 2022 года выросла почти вчетверо благодаря включению результатов китайского СП компании.

Как сообщается в пресс-релизе BMW, ее чистая прибыль в январе-марте составила 10,19 млрд евро против 2,83 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

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Между тем прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) увеличилась до 3,39 млрд евро по сравнению с 3,02 млрд евро. Выручка BMW в минувшем квартале поднялась на 16%, до 31,14 млрд евро.

Ранее BMW сообщала, что финансовые показатели совместного предприятия с китайской Brilliance China Automotive Holdings Ltd. будут полностью учтены в финансовой отчетности BMW после того, как последняя увеличила долю в СП до 75% с 50%.

BMW отметила, что значительно нарастила чистую прибыль благодаря результатам BMW Brilliance Automotive Ltd. В то же время, автомобильное подразделение BMW в первом квартале увеличило EBIT на 5,9% по сравнению с прошлым годом, до 2,37 млрд евро. Маржа показателя составила 8,9%.

Компания также подтвердила прогноз на текущий год, включающий маржу EBIT автомобильного подразделения в размере 7-9%. Котировки акций BMW растут на 1,8% в ходе торгов в четверг. С начала года капитализация автопроизводителя упала почти на 9% и сейчас составляет около 52 млрд евро.