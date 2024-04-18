Новика отримала нову зовнішність, 7-місний салон, бензинову, гібридну та електричну версію.

Новий Citroёn C3 Aircross має довжину 4,39 метра – він дещо більший відносного свого попередника, завдяки чому здатен запропонувати більше простору в салоні та має версію на 7 місць.

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На додачу до версій з традиційними двигунами новий Citroёn C3 Aircross також запропонує гібридний силовий агрегат та електричну модифікацію.

Новий кросовер класу B-SUV побудовано на платформі Smart Car, що є спільною з новим хетчбеком Citroёn C3. Така платформа від самого початку була розроблена з можливістю інтеграції електромобільних технологій.

Citroёn C3 Aircross, який з’явиться на європейському ринку уже влітку поточного року. Більше інформації про Citroёn C3 Aircross буде надано ближче до європейського старту продажів моделі, що відбудеться уже влітку 2024 року. Тоді ж будуть оголошені ціни. Після чого автомобіль можна буде невдовзі очікувати і в Україні.