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Четверте покоління Citroёn C4 створене на стику двох популярних типів кузова - хетчбек та кросовер. У нього силует 5-дверного хетчбека, пологий нахил заднього скла, а захисні пластикові накладки на кузові та збільшений кліренс дозволяють з'їжджати з асфальту.

В Україні Citroёn С4 пропонується в шести основних версіях: різні поєднання двигунів, трансмісій, комплектацій. Серед них – потужний двигун 1,2 PureTech 155 в парі з сучасною 8-ступінчатою АКП. Також є економічний турбодизель 1,5 BlueHDi 130 з 8-ступінчастим "автоматом". А для корпоративних покупців і раціональних клієнтів передбачений стартовий варіант у вигляді бензинового мотора 1,2 PureTech 100 в парі з 6-ст. МКП.

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Новий Citroёn C4 в початковій комплектації LIVE має круїз-контроль, ABS і ESP, кондиціонер, фронтальні та бічні подушки безпеки, надувні бічні шторки безпеки, систему автоматичного включення склоочисників, підігрів передніх сидінь, денні ходові LED-вогні, 5-дюймовий сенсорний дисплей, аудіосистема RCE з підтримкою Bluetooth, крісла Citroёn Advanced Comfort, тканинна оббивка Ambiance Meanwhile. Ціна Citroёn C4 LIVE 1.2 PureTech 100 S&S МКПП-6 – від 513 900 грн.

На наступному рівні - комплектація FEEL, в якій додано: електронне стоянкове гальмо, клімат-контроль, задні датчики паркування, камера заднього виду, обігрів нижньої частини лобового скла, багатофункціональне кермо з підігрівом, світлодіодні фари ECO LED, 10-дюймовий сенсорний дисплей, пакет зовнішньої персоналізації Glossy Black, 17-дюймові легкосплавні колісні диски MARIEM, тд. Ціна Citroёn C4 FEEL 1.2 PureTech 100 S&S МКПП-6 – від 581 600 грн., ціна Citroёn C4 FEEL 1.2 PureTech 155 АКПП-8 – від 647 100 грн., ціна Citroёn C4 FEEL BlueHDi 130 S&S АКПП-8 – від 687 800 грн.

Нарешті, найвища комплектація SHINE має також наступні опції: пакет “Безпека”, підігрів передніх і задніх сидінь, тримач для планшета, датчики паркування в передньому бампері, оббивка Urban Gray (тканина / еко-шкіра), проекційний дисплей Head-Up, пакет зовнішньої персоналізації Textured Grey, безключевий доступ і запуск двигуна. Ціна Citroёn C4 SHINE 1.2 PureTech 155 АКПП-8 – від 711 900 грн., ціна Citroёn C4 SHINE BlueHDi 130 S&S АКПП-8 – від 752 500 грн.

В якості опцій: система напівавтономного водіння Highway Integrated Assist, панорамний дах-люк з електроприводом, шкіряне оздоблення сидінь і електропривод настройки положення сидінь, центральний задній підлокітник з люком для лиж, т.д.