Начинается прием заказов от потенциальных покупателей, объявлены цены.

Четвертое поколение Citroеn C4 создано на стыке двух популярных типов кузова – хэтчбек и кроссовер. У него силуэт 5-дверного хэтчбека, пологий наклон заднего стекла, а защитные пластиковые накладки на кузове и увеличенный клиренс позволяют съезжать с асфальта.

В Украине Citroеn С4 предлагается в шести основных версиях: различные сочетания двигателей, трансмиссий, комплектаций. Среди них – мощный двигатель 1,2 PureTech 155 в паре с современной 8-ступенчатой АКП. Также имеется экономичный турбодизель 1,5 BlueHDi 130 с 8-ступенчатым "автоматом". А для корпоративных покупателей и рациональных клиентов предусмотрен стартовый вариант в виде бензинового мотора 1,2 PureTech 100 в паре с 6-ст. МКП.

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Новый Citroеn C4 в начальной комплектации LIVE имеет круиз-контроль, ABS и ESP, кондиционер, фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые надувные шторки безопасности, систему автоматического включения стеклоочистителей, подогрев передних сидений, дневные ходовые LED-огни, 5-дюймовый сенсорный дисплей, аудиосистему RCE с поддержкой Bluetooth, кресла Citroеn Advanced Comfort, тканевую обивку Ambiance Meanwhile. Цена Citroеn C4 LIVE 1.2 PureTech 100 S&S МКПП-6 – от 513 900 грн.

На следующем уровне – комплектация FEEL, в которой добавлены: электронный стояночный тормоз, климат-контроль, задние датчики парковки, камера заднего вида, обогрев нижней части лобового стекла, многофункциональное рулевое колесо с подогревом, светодиодные фары ECO LED, 10-дюймовый сенсорный дисплей, пакет внешней персонализации Glossy Black, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски MARIEM, тд. Цена Citroеn C4 FEEL 1.2 PureTech 100 S&S МКПП-6 – от 581 600 грн., цена Citroеn C4 FEEL 1.2 PureTech 155 АКПП-8 – от 647 100 грн., цена Citroеn C4 FEEL BlueHDi 130 S&S АКПП-8 – от 687 800 грн.

Наконец, максимальная комплектация SHINE имеет также следующие опции: пакет “Безопасность”, подогрев передних и задних сидений, держатель для планшета, датчики парковки в переднем бампере, обивку Urban Gray (ткань/эко-кожа), проекционный дисплей Head-Up, пакет внешней персонализации Textured Grey, бесключевой доступ и запуск двигателя. Цена Citroеn C4 SHINE 1.2 PureTech 155 АКПП-8 – от 711 900 грн., цена Citroеn C4 SHINE BlueHDi 130 S&S АКПП-8 – от 752 500 грн.

В качестве опций: система полуавтономного вождения Highway Integrated Assist, панорамная крыша-люк с электроприводом, кожаная отделка сидений, электропривод настройки положения сидений, центральный задний подлокотник с люком для лыж и т.д.