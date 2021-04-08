Новинка будет иметь практичность универсала, компактность хэтчбека и клиренс внедорожника, обещает французский производитель.

Новый Citroen C5 играть в совершенно новой лиге, поскольку он нацелен стереть грань между кроссоверами, универсалами и хэтчбеками.

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Учитывая это, модель обещает быть интересной. Тем более, что у C5 будет совершенно новый дизайн, засветы которого мы можем увидеть на официальных кадрах.

Из того, что можно разглядеть, заметны массивная решетка, которая "вливается" в светодиодные блоки фар, скульптурный капот и ярко выраженные крылья. Также привлекают внимание пышный кузов и широкая задняя стойка, 3d-фонари и массивный задний спойлер.

Citroen пока не обнародовал достаточно информации о новинке, однако предполагается, что она использует платформу EMP2, которая также лежит в основе Peugeot 508. Скорее всего, моторная гамма у них также будет общая.

У 508 есть 1,5 и 2,0-литровые дизели мощностью от 130 до 175 лошадиных сил, а также 1,6-литровый бензиновый мотор PureTech мощностью 180 или 220 лошадиных сил. Peugeot также доступен с плагин-гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового турбомотора.