Новинка матиме практичність універсала, компактність хетчбека і кліренс позашляховика, обіцяє французький виробник.

Новий Citroen C5 гратиме у абсолютно новій лізі, оскільки він націлений стерти межу між кросоверами, універсалами та хетчбеками.

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З огляду на це, модель обіцяє бути цікавою. Тим більше, що C5 матиме абсолютно новий дизайн, просвіти якого ми можемо побачити на офіційних кадрах.

З того, що можна розгледіти, помітні масивна решітка, яка “вливається” в світлодіодні блоки фар, скульптурний капот і яскраво виражені крила. Також привертають увагу пишний кузов та широка задня стійка, 3d-ліхтарі та масивний задній спойлер.



Citroen поки не оприлюднив достатньо інформації про новинку, однак передбачається, що вона використовує платформу EMP2, яка також лежить в основі Peugeot 508. Швидше за все, моторна гама у них також буде спільна.

У 508 є 1,5 і 2,0-літрові дизелі потужністю від 130 до 175 кінських сил, а також 1,6-літровий бензиновий мотор PureTech потужністю 180 або 220 кінських сил. Peugeot також доступний з плагін-гібридною силовою установкою на базі 1,6-літрового турбомотора.