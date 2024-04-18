Новинка получила новую внешность, 7-местный салон, бензиновую, гибридную и электрическую версию.

Новый Сітгоёп C3 Aircross имеет длину 4,39 метра – он несколько больше относительного своего предшественника, благодаря чему способен предложить больше пространства в салоне и имеет версию на 7 мест.

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В дополнение к версиям с традиционными двигателями новый Сітгоёп C3 Aircross также предложит гибридный силовой агрегат и электрическую модификацию.

Новый кроссовер класса B-SUV построен на платформе Smart Car, что является общей с новым хэтчбеком Сітгоёп C3. Такая платформа изначально была разработана с возможностью интеграции электромобильных технологий.

Сітгоёп C3 Aircross, который появится на европейском рынке уже летом текущего года. Больше информации о Сітгоёп C3 Aircross будет предоставлено ближе к европейскому старту продаж модели, что состоится уже летом 2024 года. Тогда же будут объявлены цены. После чего автомобиль можно будет вскоре ожидать и в Украине.