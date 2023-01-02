Тепла погода на півдні Європи сприяє зменшенню споживання газу в Румунії й призводить до зменшення цін у регіоні.

Цього тижня в Польщі спостерігається зменшення цін на обсяги скрапленого газу, що пропонується до продажу в Україну. За даними Enkorr, вартість автомобільних партій ПБТ на польських терміналах з урахуванням витрат на транспортування до українського кордону зменшилася на $15-30, до $813-842/т.

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«У другій половині грудня у Польщі накопичились великі обсяги газу. Українські компанії не поспішають укладати угод на постачання продукту в січні, через це ми змушені зменшувати ціни на пропозиції», — коментує ситуацію трейдер, що продає ПБТ з терміналу в Сокулці.

За оцінками Enkorr, у грудні обсяги імпорту скрапленого газу в Україну можуть сягнути приблизно 98 тис. тонн, це на 15% більше, ніж у листопаді. З огляду на те, що в січні реалізація газу на внутрішньому ринку традиційно зменшується, українські компанії матимуть певний запас продукту протягом наступного місяця.

Ціни на залізничні партії ПБТ, що відвантажується з Польщі, також зменшилися. Цього тижня було укладено кілька угод на умовах DAP Ізов і DAP Ягодин у діапазоні $835-901/т, це на $21-66 менше, ніж минулого тижня.

У країнах Балтії вартість газу цього тижня практично не змінилася. З латвійських терміналів ПБТ в автоцистернах відвантажувався за $630-640/т, з литовських — за $670-690/т, що з урахуванням доставки до українського кордону становить $815-840/т.

На закарпатському напрямку теж спостерігається зменшення цін на скраплений газ. Учасники ринку повідомляють, що цього тижня пропонувався ПБТ за €810/т на умовах FCA Требішов (Словаччина), але угоду укладено не було. Зниження цін в Україні унеможливлює постачання газу, що прямував з Бургасу, з подальшою перевалкою у Закарпатті.

«Через низькі ціни на залізничні партії газу в Польщі наші постачання продукту на Закарпаття стають невигідними. Тому скоріш за все наступні партії газу, що надійдуть до Бургасу в січні, буде продано в країни Європи», — коментує ситуацію трейдер. У першій половині грудня в Бургасі було розвантажено танкер Gaz Interceptor, частину газу з цього судна було продано в Україну.

Тепла погода на півдні Європи призводить до зменшення обсягів споживання газу в регіоні й сприяє його здешевленню. Цього тижня автомобільні партії ПБТ у румунському Галаці пропонуються за $820/т, це на $30-40 менше, ніж минулого тижня. У Мангалії ціни на продукт також зменшилися й становлять у середньому $795/т.