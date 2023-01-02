Теплая погода на юге Европы способствует уменьшению потребления газа в Румынии и приводит к снижению цен в регионе.

На этой неделе в Польше наблюдается снижение цен на объемы сжиженного газа, предлагаемого к продаже в Украине. По данным Enkorr, стоимость автомобильных партий ПБТ на польских терминалах с учетом затрат на транспортировку на украинскую границу уменьшилась на $15-30, до $813-842/т.

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«Во второй половине декабря в Польше накопились большие объемы газа. Украинские компании не спешат заключать соглашения на поставку продукта в январе, поэтому мы вынуждены снижать цены на предложения», — комментирует ситуацию трейдер, продающий ПБТ из терминала в Сокулке.

По оценкам Enkorr, в декабре объемы импорта сжиженного газа в Украину могут составить примерно 98 тыс. тонн, это на 15% больше, чем в ноябре. Учитывая, что в январе реализация газа на внутреннем рынке традиционно уменьшается, у украинских компаний будет определенный запас продукта в течение следующего месяца.

Цены на отгружаемые из Польши железнодорожные партии ПБТ также уменьшились. На этой неделе было заключено несколько сделок на условиях DAP Изов и DAP Ягодин в диапазоне $835-901/т, что на $21-66 меньше, чем на прошлой неделе.

В странах Балтии стоимость газа на этой неделе практически не изменилась. С латвийских терминалов ПБТ в автоцистернах отгружалось за $630-640/т, с литовских — за $670-690/т, что с учетом доставки на украинскую границу составляет $815-840/т.

На закарпатском направлении тоже наблюдается снижение цен на сжиженный газ. Участники рынка сообщают, что на этой неделе предлагалось ПБТ за 810 евро/т на условиях FCA Требишов (Словакия), но соглашение заключено не было. Снижение цен в Украине делает невозможным поставки газа, следовавшего из Бургаса, с последующей перевалкой в Закарпатье.

«Из-за низких цен на железнодорожные партии газа в Польше наши поставки продукта в Закарпатье становятся невыгодными. Поэтому, скорее всего, следующие партии газа, которые поступят в Бургас в январе, будут проданы в страны Европы», — комментирует ситуацию трейдер. В первой половине декабря в Бургасе был разгружен танкер Gaz Interceptor, часть газа с этого судна была продана в Украину.

Теплая погода на юге Европы приводит к уменьшению объемов потребления газа в регионе и способствует его удешевлению. На этой неделе автомобильные партии ПБТ в румынском Галаке предлагаются за $820/т, это на $30-40 меньше, чем на прошлой неделе. В Мангалии цены на продукт также снизились и составляют в среднем $795/т.