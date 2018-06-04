Кросовер Nissan Kicks можна розфарбувати, як заманеться!
Nissan Kicks – компактний кросовер, котрий замінив Juke на деяких ринках, а на інших доповнив лінійку моделей. Тепер дилери японської марки пропонують цікаву можливість індивідуалізації моделі.
Kicks представлений у Північній та Південній Америці та деяких східних країнах, однак у Європу модель не поставляється, оскільки у нашій частині світу адресований новий Juke.
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Модель вийшла у 2016 році, однак лише тепер для Kicks запропоновано програму індивідуалізації, що зосереджена довкола кольорового оформлення кузову та салону. Покупці можуть замовити автомобіль будь-якого кольору з палітри виробника і додати окремі деталі іншого кольору – білого, чорного, червоного, блакитного чи помаранчевого.
Фото: Nissan Kicks Color Studio / Nissan
Кожна деталь, що матиме інший колір, ніж кузов, додасть до вартості кросовера певну суму. Найдорожчою деталлю є кольорові колісні диски – їх оцінили у 1280 доларів США, а більшість елементів коштують менше сотні “баксів”. Нижче наводимо повний список кольорових деталей.
- - Зовнішні дзеркала – $95
- - Дверні ручки – $95
- - Вставка у задньому бампері – $175
- - “Губа” переднього бамперу – $175
- - Вставка на дверцятах багажнику – $95
- - Вставки на дверях – $125
- - Спойлер – $300
- - Диски з накладками – $1280 (без накладок $980)
- - Окантовка отворів для повітря у бампері – $95
- - Дзеркало заднього виду у салоні – $95
- - Килимки для підлоги – $140
- - Накладки на пороги – $95
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