Кросовер Nissan Kicks можна розфарбувати, як заманеться!

Nissan Kicks – компактний кросовер, котрий замінив Juke на деяких ринках, а на інших доповнив лінійку моделей. Тепер дилери японської марки пропонують цікаву можливість індивідуалізації моделі.

Kicks представлений у Північній та Південній Америці та деяких східних країнах, однак у Європу модель не поставляється, оскільки у нашій частині світу адресований новий Juke.

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Модель вийшла у 2016 році, однак лише тепер для Kicks запропоновано програму індивідуалізації, що зосереджена довкола кольорового оформлення кузову та салону. Покупці можуть замовити автомобіль будь-якого кольору з палітри виробника і додати окремі деталі іншого кольору – білого, чорного, червоного, блакитного чи помаранчевого.

Фото: Nissan Kicks Color Studio / Nissan

Кожна деталь, що матиме інший колір, ніж кузов, додасть до вартості кросовера певну суму. Найдорожчою деталлю є кольорові колісні диски – їх оцінили у 1280 доларів США, а більшість елементів коштують менше сотні “баксів”. Нижче наводимо повний список кольорових деталей.

- Зовнішні дзеркала – $95

- Дверні ручки – $95

- Вставка у задньому бампері – $175

- “Губа” переднього бамперу – $175

- Вставка на дверцятах багажнику – $95

- Вставки на дверях – $125

- Спойлер – $300

- Диски з накладками – $1280 (без накладок $980)

- Окантовка отворів для повітря у бампері – $95

- Дзеркало заднього виду у салоні – $95

- Килимки для підлоги – $140

- Накладки на пороги – $95

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