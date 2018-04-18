Японська компанія підготувала особливу версію позашляховика, готового до кемпінгу будь-де та будь-коли.

Любителям пригод та відпочинку на природі з таким Nissan Patrol можна не хвилюватись про дальні мандрівки на автомобілі – усе необхідне вже є на борту. Окрім їжі та води, звичайно.

Американський підрозділ Nissan підготував цей особливий Patrol для виставки Overland Expo West, що пройде 18-20 травня у Флагстаффі, штат Арізона. Минулого року саме на цій виставці був представлений “туристичний” пікап Titan Basecamp.



Фото: Nissan Mountain Patrol / Nissan

Автомобіль під назвою Nissan Mountain Patrol отримав спеціальну підготовку у вигляді позашляхових шин, силових бамперів, додаткових ліхтарів, лебідки, багажника на даху з розкладним наметом та тентом позаду, а також траки. Кузов пригодницького позашляховика прикрасили відповідним призначенню вінілом з графікою.



Фото: Nissan Titan Basecamp / Nissan

На своїх сторінках у Instagram та Facebook Nissan проводить голосування, аби дізнатись, чи подобається людям вигляд Mountain Patrol, пропонуючи також обрати альтернативні деталі – шини, тип намету та вінілову графіку. Отож, якщо помаранчеві та сірі сосни вам не до водоби – до 10 травня можете повідомити про це Nissan.

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