Розробники планують вивести новий продукт на ринок вже у 2024 році.

Німецький гігант Continental об'єднався з австрійським стартапом Volterio, аби створити пристрій, який змінить спосіб заряджання електромобілів вдома.

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Volterio спеціалізується на розробці повністю автоматичних, доступних, потужних рішень для зарядки. Команда стартапу об’єднала зусилля з розробниками з Continental Engineering Services (CES), щоб створити інтелектуального робота-зарядника, який значно полегшить весь процес.

Система буде складатися з двох компонентів, з’єднаних між собою. Один блок буде розміщено в днищі автомобіля, а другий – на підлозі гаража. Розумною системою, яка з’єднує їх після паркування, можна буде керувати за допомогою широкосмугового зв’язку.

Особливість робота-зарядника полягає в тому, що він може виконувати свою роботу, навіть якщо автомобіль припаркований не ідеально над пристроєм у підлозі, але у межах 30 см від нього. Фізичний коннектор, який з’єднує автомобіль та блок у підлозі, має конічну форму, завдяки чому дозволяє вирівнювання та орієнтацію між блоками, як пояснює Continental.

Робот-зарядник має й інші помітні переваги. Одна з них полягає в тому, що користувачам не доведеться працювати з важкими зарядними кабелями. Іншим є той факт, що вся система дуже ефективна, оскільки енергія протікає через фізичне з’єднання, тому не відбувається втрат енергії, як у випадку з бездротовою індуктивною зарядкою через магнітне поле. Установка системи також є швидким і простим процесом за словами розробників.

Автоматичний зарядний робот Continental і Volterio призначений для використання в приватних будинках. Ціни на пристрій поки не оголошувались, однак Continental сподівається вивести його на ринок у 2024 році.

Фото: автоматичний зарядний пристрій для електромобілів / Continental