Разработчики планируют вывести новый продукт на рынок уже в 2024 году.

Немецкий гигант Continental объединился с австрийским стартапом Volterio, чтобы создать устройство, которое изменит способ зарядки электромобилей дома.

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Volterio специализируется на разработке полностью автоматических, доступных, мощных решений для зарядки. Команда стартапа объединила усилия с разработчиками из Continental Engineering Services (CES), чтобы создать интеллектуального робота-зарядника, который значительно облегчит весь процесс.

Система будет состоять из двух компонентов, соединенных между собой. Один блок будет размещен в днище автомобиля, а второй – на полу гаража. Разумной системой, которая соединяет их после парковки, можно будет управлять с помощью широкополосной связи.

Особенность робота-зарядника заключается в том, что он может выполнять свою работу, даже если автомобиль припаркован не идеально над устройством в полу, но в пределах 30 см от него. Физический коннектор, который соединяет автомобиль и блок в полу, имеет коническую форму, что позволяет выравнивание и ориентацию между блоками, как объясняет Continental.

Робот-зарядник имеет и другие заметные преимущества. Одно из них заключается в том, что пользователям не придется работать с тяжелыми зарядными кабелями. Другим является тот факт, что вся система очень эффективна, так как энергия протекает через физическое соединение, поэтому не происходит потерь энергии, как в случае с беспроводной индуктивной зарядкой через магнитное поле. Установка системы также является быстрым и простым процессом по словам разработчиков.

Автоматический зарядный робот Continental и Volterio предназначен для использования в частных домах. Цены на устройство пока не объявлялись, однако Continental надеется вывести его на рынок в 2024 году.

Фото: автоматическое зарядное устройство для электромобилей / Continental