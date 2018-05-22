Новий мікроавтобус буде боротись за гаманці китайських покупців у сегменті, популярність якого швидко зростає у Китаї.

Бренд COS не так давно заявив про себе, відокремившись від материнської компанії Changan. Мікроавтобус Cosmos стане другою моделлю марки, котра вийде на ринок після кросовера COS 1°.

Новий автомобіль виявився найбільшим серед усіх моделей Changan і її суббрендів. Його габарити 4840/1860/1865 мм при колісній базі у 2820 мм. Cosmos базується на тій же платформі, що й кросовер 1°.

Мікроавтобус оснащується бензиновою “турбочетвіркою” 1.5 (156 к.с.) від кросовера Changan CS55 та 6-ступінчатою трансмісією, автоматичною чи ручною, на вибір покупця. Очікується, що COS Cosmos відсвяткує свій дебют на осінньому автосалоні у Ченду.

Інтер’єр автомобіля поки що не розкрито, можливо саме там і криється “космос”. А до появи COS Cosmos на ринку, бал правлять Honda Odyssey та Buick GL8 – новачок близький за габаритами до цих моделей і саме у них вбачає головних суперників.



Фото: Honda Odyssey / Honda

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