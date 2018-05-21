Небагато автовиробників сьогодні наважуються на таке!

Аби не витрачати ваш час, одразу скажемо, що українцям Ford MS-RT Transit Custom не світить. Хіба що на замовлення.

Комплектація MS-RT була створена спільно з гоночним підрозділом Ford. Узявши за основу звичайний Transit Custom, спеціалісти змінили у ньому чи не кожну деталь. Мікроавтобус отримав нові бампери та пороги, спойлер і навіть розширення кузову! Деколі, звичайно, динаміки не додають, зате підкреслюють спортивну суть мінівена.

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Ford MS-RT Transit Custom оснащується легкосплавними 18-дюймовими дисками OZ Racing Anthracite, одягнутими у спортивні шини для важких автомобілів Hankook Ventus S1 Evo. За контакт з дорогою також відповідає новий комплект підвіски на занижених пружинах Eibach.

Характерного спортивного гарчання додає нова вихлопна система, яка ще й на “півсили” покращує продуктивність двигуна. А сам по собі 2-літровий TDCi з серії EcoBlue видає 168 кінських сил, працюючи у парі з шестиступінчатою ручною або автоматичною трансмісією.

Всередині мінівен оздоблено шкірою та замшею Nappa, дещицею справжнього карбону на спортивному кермі, а також брендованими килимками з маркуванням MS-RT.

Комплектація MS-RT доступна для усіх типів кузову Transit Custom: двомісний панельний фургон, тримісний панельний фургон, напівпасажирський фургон з п'ятимісним салоном, пасажирський, з довгою чи короткою базою, з однією задньою дверкою чи розпашними дверцятами. Вартість спортивного фургону Ford Transit MS-RT Transform Custom у Британії починаються з 32 995 фунтів.

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