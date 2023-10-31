Компанії Cummins вважає, що її новий 15-літровий двигун на природному газі для важких умов експлуатації може стати причиною п’ятикратного зростання кількості замовлень.

Світовий виробник двигунів для комерційного транспорту Cummins вбачає у цьому сегменті силових агрегатів величезну нішу збуту. Про це, зокрема, заявив виконавчий директор і генеральний менеджер Cummins, North America On-Highway Хосе Самперіо.

Інтерес до 15-літрового двигуна на природному газі X15N потужністю 400-500 кінських сил зростає і через це Cummins дала йому зелене світло, поступово припиняючи випуск 9-літрового та 12-літрового двигунів на природному газі. Для виробництва двигуна X15N виробник уже модернізував в США свій завод в Джеймстауні, штат Нью-Йорк, інвестувавши туди 452 мільйони доларів.

Читайте також Компанія Cummins представила двигун, здатній працювати на будь-якому паливі

Природний газ є кращою вуглецевою альтернативою дизельному пальному. Він стає добрим союзником перехідних силових агрегатів на шляху до дешевих електричних версій, хоча й частково після згорання камері двигуна створює викиди NO x . Очікується, що X15N відповідатиме стандартам Агентства з охорони навколишнього середовища 2027 року щодо NO x . Тим паче, що це двигун перехідного етапу — з приходом вантажівок нульового викиду природний газ відпаде, але це станеться через десятиліття.

Повітряні фільтри Bosch захищають двигун. Вони надійно очищують повітряні потоки, що надходять у двигун, і сприяють його оптимальній роботі. Рекламна інформація

Двигун X15N, що пропонує потужність 400-500 кінських сил, набирає статус перехідного силового агрегату на шляху до електричних версій вантажних автомобілів. Фото: Cummins

"Природний газ може бути хорошим перехідним паливом. Врешті-решт ми всі маємо дістатися до справжніх транспортних засобів з нульовим рівнем викидів, які будуть працювати на водневих або електричних акумуляторах", — наголосив директор з маркетингу продукції Volvo Trucks у Північній Америці Йохан Агебранд.

15-літровий двигун на природному газі більше підходить для транспортування на великі відстані. Продажі техніки з таким агрегатом будуть лише зростати, поступово витісняючи дизельні версії важких магістральних тягачів.