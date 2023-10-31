Компания Cummins считает, что ее новый 15-литровый двигатель на природном газе для тяжелых условий эксплуатации может стать причиной пятикратного роста количества заказов.

Мировой производитель двигателей для коммерческого транспорта Cummins усматривает в этом сегменте силовых агрегатов огромную нишу сбыта. Об этом заявил исполнительный директор и генеральный менеджер Cummins, North America On-Highway Хосе Самперио.

Интерес к 15-литровому двигателю на природном газе X15N мощностью 400-500 лошадиных сил растет и поэтому Cummins дала ему зеленый свет, постепенно прекращая выпуск 9-литрового и 12-литрового двигателей на природном газе. Для производства двигателя X15N производитель уже модернизировал в США свой завод в Джеймстауне, штат Нью-Йорк, инвестировав туда 452 миллиона долларов.

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Природный газ является предпочтительной углеродной альтернативой дизельному горючему. Он становится хорошим союзником переходных силовых агрегатов на пути к дешевым электрическим версиям, хотя и частично после сгорания камеры двигателя создает выбросы NO x . Ожидается, что X15N будет соответствовать стандартам Агентства по охране окружающей среды 2027 года по NO x . Тем более что это двигатель переходного этапа — с приходом грузовиков нулевого выброса природный газ отпадет, но это произойдет через десятилетия.

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Двигатель X15N, предлагающий мощность 400-500 лошадиных сил, набирает статус переходного силового агрегата на пути к электрическим версиям грузовых автомобилей. Фото: Cummins

"Природный газ может быть хорошим переходным топливом. В конце концов мы все должны добраться до настоящих транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, которые будут работать на водородных или электрических аккумуляторах", — подчеркнул директор по маркетингу продукции Volvo Trucks в Северной Америке Йохан Агебранд.

15-литровый двигатель на природном газе больше подходит для транспортировки на большие расстояния. Продажи техники с таким агрегатом будут только расти, постепенно вытесняя дизельные версии тяжелых магистральных тягачей.