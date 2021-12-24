Бренд Daihatsu, що належить Тойоті, розповів про експонати, які покаже 14–16 січня на сороковій виставці Tokyo Auto Salon.

Якщо минулого разу бренд мав п'ять концептів, то тепер лише чотири. Одна половина побудована на основі гібридного паркетника Rocky e-Smart, інша базується на мікровен Atrai (версії кей-кара Hijet). Стенд буде знову оформлений як "село" Daihatsu Village.

Читайте також: Daihatsu представила чотири крихітних кейкара, серед яких є експедиційний мікрокросовер

Hijet і Atrai днями зробили крок в одинадцяте покоління і отримали архітектуру DNGA, але майже не змінилися. Шоу-кари представляють Atrai в образі міні-пікапа Deck з наметом на даху та "преміального бізнес-вена" а-ля Toyota Alphard.

"Позашляховий" концепт Rocky Crossfield рясніє чорними аксесуарами і хвалиться багажником на даху. Поруч - "вантажівка досвіду" Hijet Nibako, який прилучає дітей до створення автомобілів.

Rocky у виконанні Premium виділяється синіми деталями, що підкреслюють гібридність: дахом, корпусами бічних дзеркал, вставками в бампери і колісні арки, а також логотипом. Серйозності додають зубасті шини Toyo Open Country.

Сьогодні ж Toyota відзвітувала і про результати своєї "дочки" за 11 місяців. Компанія Daihatsu виробила 1191216 автомобілів (+12,1%), з них на експорт відправлено 400438 (+69,5%). Марка зуміла продати 658183 машини (+3,4%). Левову частку (524108) склали кей-кари. У листопаді попит упав на 0,6% (до 64612 одиниць). Toyota очікує, що із січня почнеться відновлення після скорочення виробництва, спричиненого нестачею запчастин.