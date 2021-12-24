Принадлежащий Тойоте бренд Daihatsu рассказал об экспонатах, которые покажет 14 – 16 января на сороковой выставке Tokyo Auto Salon.

Если в прошлый раз бренд имел пять концептов, то теперь только четыре. Одна половина построена на основе гибридного паркетника Rocky e-Smart, другая базируется на микровэне Atrai (версии кей-кара Hijet). Стенд будет вновь оформлен как “деревня” Daihatsu Village.

Читайте также: Daihatsu представила четыре маленьких кей-кара, среди которых есть экспедиционный микрокроссовер

Hijet и Atrai на днях сделали шаг в одиннадцатое поколение и получили архитектуру DNGA, но почти не изменились. Шоу-кары представляют Atrai в образе мини-пикапа Deck с палаткой на крыше и “премиального бизнес-вэна” а-ля Toyota Alphard.

”Внедорожный” концепт Rocky Crossfield изобилует черными аксессуарами и хвастается багажником на крыше. Рядом – “грузовик опыта” Hijet Nibako, который приобщает детей к созданию автомобилей.

Rocky в исполнении Premium выделяется синими деталями, подчеркивающими гибридность: крышей, корпусами боковых зеркал, вставками в бамперы и колесные арки, а также логотипом. Серьезности добавляют зубастые шины Toyo Open Country.

Сегодня же Toyota отчиталась и о результатах своей “дочки” за 11 месяцев. Компания Daihatsu произвела 1 191 216 автомобилей (+12,1%), из них на экспорт отправлено 400 438 (+69,5%). Марка сумела продать 658 183 машины (+3,4%). Львиную долю (524 108) составили кей-кары. В ноябре спрос упал на 0,6% (до 64 612 единиц). Toyota ожидает, что с января начнется восстановление после сокращения производства, вызванного нехваткой запчастей.