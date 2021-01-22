ДБР завершило розслідування відносно посадовців МВС. Казні завдано 4 млн грн збитків через незаконне ввезення "євроблях".

Слідчими Державного бюро розслідувань завершено розслідування відносно двох керівників та службової особи регіональних сервісних центів МВС України.

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Встановлено, що вказані особи протягом 2016-2018 років незаконно організували ввезення на територію України іноземних транспортних засобів (в режимі тимчасового ввезення).

Посадовці, з метою отримання грошових коштів від продажу транспортних засобів під виглядом переобладнаних та використовуючи неправдиві митні декларацій, вносили недостовірні дані до НАІС Департаменту ДАІ МВС України. Загальна сума збитків складає понад 4 млн грн.

Поетапна схема:

Особи купували транспортні засоби (ТЗ), які не відповідають екологічній нормі Євро 5, або які не можуть бути на постійній основі ввезені в Україну. Після чого ввозили їх в Україну та декларували як такі, що прибувають для тимчасового перебування в Україні. Митники на пункті пропуску при реєстрації умисно вносили неправдиві дані до бази даних шляхом викривлення або заміни місцями декількох знаків ідентифікаційного номера задля унеможливлення подальшої ідентифікації тимчасово ввезених ТЗ та їх повернення за межі України. Транспортний засіб виставлявся для продажу на спеціалізованих Інтернет ресурсах в Україні. Для створення «правильних» Українських реєстраційних документів на ввезені ТЗ службові особи одного з підприємств формували та подавали завідомо неправдиві вантажно-митні декларації щодо ввезення до України рам вантажних автомобілів, в яких зазначали ідентифікаційні номери вже завезених, або запланованих до завезення ТЗ. За вказаними деклараціями працівниками ДФС за змовою зі службовими особами вищезгаданого підприємства проводили митне оформлення нібито завезених рам. Для подальшого оформлення «правильних» Українських реєстраційних документів невстановлені особи підшукували на території України реєстраційні документи знищеного або непридатного до використання ТЗ та купували їх. Після знаходження потенційного покупця від нього отримували копію паспорту та ІПН нібито задля оформлення реєстраційних документів. Використовуючи його документи та придбані документи низько вартісного ТЗ, службові особи сервісних центрів МВС незаконно проводили перереєстрацію низько вартісного ТЗ на покупця без його відома, після чого формували завідомо неправдивий акт техогляду та виготовляли дозвіл на проведення переобладнання. Потім, використовуючи документи потенційного покупця, акти техогляду ТЗ та дозволи на перереєстрацію, а також фальсифіковані договори купівлі потенційним покупцем нібито завезених рам, направляють до одного з держпідприємств заявку про проведення переобладнання транспортного засобу шляхом заміни рами. Службові особи вказаного держпідприємства, розглянувши надані документи та перевіривши факт оплати послуг, виготовляли експертний висновок про технічну можливість переобладнання транспортного засобу. Після чого, використовуючи документи громадянина, фальсифіковані договори купівлі, акти техогляду ТЗ, дозволи на перереєстрацію та експертні висновки, вони зверталися до службових осіб сервісних центрів МВС, які за попередньою змовою незаконно вносили до бази даних ДАІ НАІС відомості про перереєстрацію транспортних засобів при нібито переобладнанні їх потенційними покупцями, та виготовляли свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які передавали невстановленим особам. Так, шляхом демонстрації свідоцтва про реєстрацію ТЗ, невстановлені особи переконували потенційного покупця у законності перебування та експлуатації транспортного засобу в Україні, та, отримавши від нього грошові кошти, передавали йому ТЗ та отримані у службових осіб сервісних центрів МВС реєстраційні документи.

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Таким чином, особи обвинувачуються у:

шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України);

зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України);

службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України).

Обвинувальні акти відносно вказаних осіб направлено до суду. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.