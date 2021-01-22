ГБР завершило расследование в отношении должностных лиц МВД. Казне нанесено 4 млн грн убытков из-за незаконного ввоза "евроблях".

Следователями Государственного бюро расследований завершено расследование в отношении двух руководителей и должностного лица региональных сервисных центов МВД Украины.

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Установлено, что указанные лица в течение 2016-2018 годов незаконно организовали ввоз на территорию Украины иностранных транспортных средств (в режиме временного ввоза).

Чиновники, с целью получения денежных средств от продажи транспортных средств под видом переоборудованных и используя ложные таможенные декларации, вносили недостоверные данные в НАИС Департамента ГАИ МВД Украины. Общая сумма ущерба составляет более 4 млн грн.

Поэтапная схема:

Лица покупали транспортные средства (ТС), которые не соответствуют экологической норме Евро 5, или которые не могут быть на постоянной основе ввозимы в Украину. После чего ввозили их в Украину и декларировали как такие, что пребывают для временного пребывания в Украине. Таможенники на пункте пропуска при регистрации умышленно вносили неправдивые данные в базу данных путем искажения или замены местами нескольких знаков идентификационного номера для предотвращения дальнейшей идентификации временно ввезенных ТС и их возврата за пределы Украины. Транспортное средство выставлялось для продажи на специализированных Интернет ресурсах в Украине. Для создания «правильных» украинских регистрационных документов на ввозимые ТС служебные лица одного из предприятий формировали и подавали заведомо ложные погрузочно-таможенные декларации на ввоз в Украину рам грузовых автомобилей, в которых отмечали идентификационные номера уже завезенных или запланированных к завозу ТС. По указанным декларациям работниками ГФС по сговору с должностными лицами вышеуказанного предприятия проводили таможенное оформление якобы завезенных рам. Для дальнейшего оформления «правильных» украинских регистрационных документов неустановленные лица подыскивали на территории Украины регистрационные документы уничтоженного или непригодного к использованию ТС и покупали их. После нахождения потенциального покупателя от него получали копию паспорта и ИНН якобы для оформления регистрационных документов. Используя его документы и приобретенные документы низко стоящего ТС, должностные лица сервисных центров МВД незаконно проводили перерегистрацию низко стоящего ТС на покупателя без его ведома, после чего формировали заведомо ложный акт техосмотра и изготавливали разрешение на проведение переоборудования. Затем, используя документы потенциального покупателя, акты техосмотра ТС и разрешения на перерегистрацию, а также фальсифицированные договоры купли потенциальным покупателем якобы завезенных рам, направляют в один из госпредприятий заявку о проведении переоборудования транспортного средства путем замены рамы. Должностные лица указанного госпредприятия, рассмотрев представленные документы и проверив факт оплаты услуг, изготавливали экспертное заключение о технической возможности переоборудования транспортного средства. После чего, используя документы гражданина, фальсифицированные договоры купли, акты техосмотра ТС, разрешения на перерегистрацию и экспертные заключения, они обращались к должностным лицам сервисных центров МВД, по предварительному сговору незаконно вносили в базу данных ГАИ НАИС сведения о перерегистрации транспортных средств при якобы переоборудовании их потенциальными покупателями, и изготавливали свидетельства о регистрации транспортных средств, которые передавали неустановленным лицам. Так, путем демонстрации свидетельства о регистрации ТС, неустановленные лица убеждали потенциального покупателя в законности пребывания и эксплуатации транспортного средства в Украине, и, получив от него денежные средства, передавали ему ТС и полученные в должностных лиц сервисных центров МВД регистрационные документы.

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Таким образом, лица обвиняются в:

мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины);

злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины);

служебном подлоге, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Обвинительные акты в отношении указанных лиц направлены в суд. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.